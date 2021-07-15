«Кайрат» обыграл «Маккаби» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский футбольный клуб «Кайрат» обыграл «Маккаби» из Хайфы в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на центральном стадионе Алматы и завершилась со счётом 2:0.

Хозяева поля с первых минут активно начали игру и уже на 10 минуте бразильский форвард «Кайрата» Вагнер Лав открыл счет. Далее подопечные Кирилла Кекера не сбавляли обороты и нанесли несколько опасных ударов в сторону ворот израильского коллектива, но забить больше на первом тайме им не удалось.

Во втором тайме команды также показали хороший футбол. Израильтяне имели возможность сравнять счет на 63 минуте, но голкипер алматинцев спас свою команду. Вскоре спустя четыре минуты кайратовцы забили второй гол. Айбол Абикен удачно сыграл на добивании. Далее команды также обменялись пару раз опасными моментами, но матч завершился со счётом - 2:0. Таким образом, алматинцы пробились во второй раунд квалификации турнира.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет против сербской «Црвены Звезды».

Напомним, в первом матче обе команды сыграли вничью - 1:1. Отличились тогда Омар Ацили (Маккаби) и Нуралы Алип (Кайрат).