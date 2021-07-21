«Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» в отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский футбольный клуб «Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» из Сербии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом - 2:1.

В первом тайме алматинцы играли в «атакующий футбол». Уже на второй минуте они имели возможность открыть счет - вышедший один на один с вратарем Камо Оганесян не смог реализовать свой шанс.

Далее на 24 минуте хозяева поля создали еще один момент, который закончился голом. Хосе Канте ударом головой замкнул отличный навес с углового и открыл счет.

Во втором тайме гости сумели сравнять счет. На 54 минуте в свои ворота забил Дино Миканович. Далее обе команды несколько раз обменялись опасными ударами, на 78 минуте вышедший на поле новичок «Кайрата» Маки Баньяк удачно получив передачу от партнера, точно пробил по воротам. Этот гол в итоге оказался победным.

Ответная игра пройдет в Белграде 28 июля.

Напомним, в первом отборочном раунде «Кайрат» обыграл «Маккаби» из Хайфа.