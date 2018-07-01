«Кайрат» обыграл «АЗ Алкмаар» на своем поле
26 Июля 2018 22:57 117
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился матч второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором «Кайрат» принимал голландский «АЗ», передает МИА «Казинформ».
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«Кайрат» начал матч в таком составе: Плотников, Вороговский, Бато, Суюмбаев, Куат, Исламхан, Исаэль, Эсеола, Политевич, Аршавин, Жуан Фелипе.
Уже после первого тайма казахстанский клуб повел 1:0, завершив со счетом 2:0.
Ответная игра состоится в ночь со 2 на 3 августа в Алкмааре (Нидерланды). Если алматинцам удастся пробиться в третий отборочный раунд, там им предстоит встретиться с чешской «Сигмой».
Напомним, в первом раунде «Кайрат» не испытал проблем в матчах с андоррским «Энгордани» - 3:0 в гостях, 7:1 - дома.
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