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«Кайрат» обыграл «АЗ Алкмаар» на своем поле

26 Июля 2018 22:57 117
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«Кайрат» обыграл «АЗ Алкмаар» на своем поле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -  В Алматы завершился матч второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором «Кайрат» принимал голландский «АЗ», передает МИА «Казинформ». 

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«Кайрат» начал матч в таком составе: Плотников, Вороговский, Бато, Суюмбаев, Куат, Исламхан, Исаэль, Эсеола, Политевич, Аршавин, Жуан Фелипе.

Уже после первого тайма казахстанский клуб повел 1:0, завершив со счетом 2:0.

Ответная игра состоится в ночь со 2 на 3 августа в Алкмааре (Нидерланды). Если алматинцам удастся пробиться в третий отборочный раунд, там им предстоит встретиться с чешской «Сигмой».

Напомним, в первом раунде «Кайрат» не испытал проблем в матчах с андоррским «Энгордани» - 3:0 в гостях, 7:1 - дома.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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