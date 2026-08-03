«Кайрат» может сыграть с греческим клубом за участие в основном раунде Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки стало известно, что алматинский «Кайрат», если в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух игр выиграет у болгарского «Левски», то в раунде плей-офф квалификации сыграет с греческим клубом «АЕК».

Первый матч для «Кайрата» будет домашним и состоится 18 или 19 августа, ответный – в гостях 25 или 26 августа. Победитель противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший – в основной этап Лиги Европы.

По регламенту УЕФА, матчи на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА начинаются строго в вечернее время (в случае с Казахстаном – в 22:00), а права на трансляцию принадлежат УЕФА, как и на игры основного раунда.

Если же «Кайрат» в третьем раунде квалификации проиграет «Левски», то его ждут игры плей-офф квалификации Лиги Европы, где соперником команды будет не менее серьезный клуб, а именно победитель пары «ПАОК» (Греция) – «Андерлехт» (Бельгия). Первый матч для алматинцев потенциально также дома, но 20 августа, ответный в гостях 27 августа. Победитель пройдет в основной этап Лиги Европы, проигравший попадет в основной этап Лиги конференций.

Возможными соперниками костанайского «Тобола» в плей-офф квалификации Лиги конференций являются: «Твенте» (Нидерланды) или «Дак» (Словакия), «Бейтар» (Израиль) или «Аустрия» (Австрия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) или «ЦСКА София» (Болгария), либо испанский «Хетафе». Чтобы сыграть в плей-офф квалификации Лиги конференции, «Тоболу» необходимо пройти в третьем раунде отбора сербский «Партизан».

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