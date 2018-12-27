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Кайрат Мами принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного Совета РК принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Казахстане Гагика Галачяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.
Поздравив Посла с началом его дипломатической миссии, Председатель Конституционного Совета отметил, что Армения является одним из близких партнеров Казахстана. В следующем году исполняется 20 лет Договору о дружбе и сотрудничестве, подписанному главами наших государств. На его основе развивается сотрудничество в экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.
К. Мами особо подчеркнул взаимоотношения двух государств в правовой сфере. По его словам, за минувший период между органами конституционного контроля Казахстана и Армении установлено тесное сотрудничество. Оно плодотворно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Высокий гость был проинформирован о деятельности Конституционного Совета по обеспечению верховенства Основного Закона в стране, а также об основных направлениях конституционной реформы, проведенной в 2017 году.
В заключение председатель Конституционного Совета пожелал собеседнику благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
«Мы искренне желаем дружественному армянскому народу мира, стабильности и процветания», - сказал К. Мами.
В свою очередь, Г. Галачян поблагодарил за теплый прием и поделился своим видением по вопросам интенсификации сотрудничества Казахстана и Армении.
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