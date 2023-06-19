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Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 16:55
Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго» Фото: t.me/samrukazynaofficial

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Кайрат Максутов назначен председателем правления АО «Самрук-Энерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

Нового руководителя компании представил коллективу председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Максутов Кайрат Берикович имеет два высших образования – экономическое и профильное энергетическое. В разные годы работал в банковских структурах, квазигосударственном секторе.

С 2009 года по 2018 год являлся заместителем председателя правления АО «Самрук-Энерго».

С 2018 года по настоящее время руководил холдинговыми компаниями энергетической отрасли.

АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и др.


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