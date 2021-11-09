Кайрат Келимбетов о реализации нацпроектов: Каждая задача направлена на то, чтобы сделать жизнь казахстанцев лучше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании от 1 сентября 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что стране необходимо переходить к реализации национальных проектов. Буквально в прошлом месяце Глава государства уже утвердил перечень десяти национальных проектов, которые должны быть реализованы к 2025 году. Какова ключевая идея реализации национальных проектов в Казахстане? Действительно ли нацпроекты будут эффективны и насколько качественно они будут выполняться, пояснил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как известно, Глава государства утвердил перечень 10 национальных проектов. Не могли бы пояснить, в чем их особенность?

- Национальный проект – это стратегический документ государства, направленный на улучшение жизни граждан Казахстана в отдельно взятой сфере. В соответствии с поручением Главы государства, данным в ходе Послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, всего за год был осуществлен переход от громоздких государственных программ к лаконичным национальным проектам.

Их ключевые особенности – конкретность, достижимость и результативность. Базовым принципом, которым при разработке нацпроектов придерживались ответственные государственные органы, стала «человекоцентричность», то есть привязка абсолютно всех задач к конкретным изменениям к лучшему в жизни казахстанцев, также гармонизирующая работу с концепцией «слышащего государства».

Еще один важный аспект – приоритизация. Государственные органы ранее иногда грешили тем, что пытались решить все проблемы по чуть-чуть. В целом, при обновлении Системы государственного планирования мы предложили придерживаться принципа, что приоритетов должно быть не больше десяти. Что же касается нацпроектов, то они как раз детализируют приоритеты в том или ином направлении развития.

Наконец, еще один ключевой компонент – это ответственность. Раньше у госорганов могло быть несколько тысяч показателей эффективности, соответственно, нельзя было требовать от руководителя качественного контроля по каждому из них. У каждого нацпроекта есть конкретный ответственный в лице министра, есть ведомства, которые призваны содействовать реализации, и есть вице-премьер, курирующий направление. То есть, размыть ответственность не удастся.

- Чем отличаются национальные проекты от других государственных программ?

- Анализ и мониторинг государственных программ, на смену которым пришли национальные проекты, показал определенные недостатки в работе государственного аппарата. Это связано с громоздкостью госпрограмм, отсутствием конкретики в них. Многие из них не были обеспечены достаточным финансированием, соответственно, от исполнителей нельзя было требовать качественного выполнения поставленных задач.

После обсуждения на уровне Главы государства, Высшего совета по реформам, Правительства было решено, что необходим переход к другим методам. Правительство провело очень большую работу с начала года. Определен перечень Общенациональных приоритетов, обозначены ключевые задачи, на которых концентрируются государственные органы. Проведено широкое обсуждение с экспертами, депутатами Парламента РК, общественностью. Полученная масштабная обратная связь позволила повысить качество разрабатываемых документов.

Подготовка велась более года. Возможно, впервые удалось добиться стопроцентного финансирования социальных обязательств государства. Все поручения Главы государства в сферах социальной политики, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды не только нашли отражение в национальных проектах, но и подкреплены законом о трехлетнем бюджете.

- Можно ли с уверенностью сказать, что реализация национальных проектов даст свою эффективность для казахстанцев?

- Национальные проекты, как я уже говорил, разработаны в соответствии с принципом «человекоцентричности». Каждая поставленная в их рамках задача направлена на то, чтобы сделать жизнь казахстанцев лучше. Но важно понимать, что принятие национальных проектов – это лишь начало большой работы. Итоговый результат будет зависеть как от темпов работы ответственных государственных органов, так и от внешней конъюнктуры.

Ключевая идея реализации нацпроектов заключается в том, что она не будет исключительно ведомственной, ни у кого не будет «монополии» на свой нацпроект. Реализация предполагает вовлечение нескольких госорганов, в том числе сквозной обмен данными.

Важно также отметить, что отслеживание темпов достижения результата будет вестись постоянно. Если где-то потребуется внесение изменений, то нацпроекты по своей природе и структуре позволяют адаптировать эти изменения очень легко.

- Каком образом будет контролироваться уровень реализации национальных проектов на качество и прозрачность?

- В качественной реализации национальных проектов заинтересован каждый гражданин без исключения. Безусловно, Агентство по стратегическому планированию и реформам займется задачами, связанными с независимой оценкой их выполнения, но важнейшие роли в этом процессе сыграют и Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, и Парламент, и эксперты, и общество в целом. Специально созданный офис цифрового правительства предлагает для этого все необходимые инструменты.

- Как на сегодня идет работа по реформам системы государственного управления в целом? Какие задачи стоят перед Агентством по стратегическому планированию и реформам?

- Важнейшим достижением текущего этапа развития я бы назвал формирование необходимой для выполнения поручений Главы государства координации между различными органами – Высшим советом по реформам и консультативными комитетами при нем, Администрацией Президента, Правительством, Агентством по стратегическому планированию и реформам. Это позволило синхронизировать работу по реформированию различных элементов Системы государственного планирования.

Дальнейшая работа всей описанной выше конструкции будет связана с отслеживанием эффективности реализации национальных проектов, подготовкой рекомендаций по их корректировке, а также разработкой планов на более поздние периоды.

- Кайрат Нематович, благодарим Вас за интервью!