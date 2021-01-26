Кайрат Келимбетов: Будут созданы необходимые условия для проведения институциональных реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках системы государственного планирования будут созданы необходимые условия для проведения институциональных реформ. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что в рамках системы государственного планирования будут созданы необходимые условия для проведения институциональных реформ. Ограниченное количество общенациональных приоритетов обозначит наиболее важные и ключевые направления видения развития страны. При этом как общенациональные приоритеты, так и перечень национальных проектов считаем целесообразным утверждать Указом Президента Республики Казахстан», - сказал Кайрат Келимбетов в ходе расширенного заседания Правительства.

«Считаем, что бюджетные лимиты должны распределяться не по государственным органам, а в соответствии с приоритетами и, соответственно, проектами. Ключевым инструментом реализации реформ станут проекты, задачей которых будет решение узловых проблем в том или ином направлении деятельности и отрасли», - добавил он.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.