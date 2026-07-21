«Кайрат» и «Тобол» узнали соперников по третьем раунду квалификации еврокубков

В третьем отборочном раунде европейских клубных футбольных турниров могут сыграть две команды из Казахстана. В ходе жеребьевки были определены их соперники.

Чемпионы Казахстана алматинский «Кайрат» в случае победы во втором отборочном раунде Лиги чемпионов над кипрской «Омонией» в третьем раунде квалификации главного европейского клубного турнира сыграет с победителем пары «Левски» (Болгария) — «Университатя Крайова» (Румыния). Первую игру алматинская команда проведет в гостях 4 или 5 августа, ответную — дома 11 августа.

Если же во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» не сумеет одолеть «Омонию», то его ждут матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы против проигравших в другой лигочемпионской паре — «Мялбю АИФ»(Швеция) — «Линкольн» (Гибралтар), игры здесь намечены на 6 и 13 августа, первая потенциальная игра для алматинцев также в гостях.

В третьем отборочном раунде Лиги конференций может выступить костанайский «Тобол», если во втором раунде квалификации сумеет обыграть литовский «Паневежис». Соперником костанайского клуба в третьем раунде будет победитель пары «Партизан» (Сербия) — «Штрассен» (Люксембург). Первая игра для «Тобола» пройдет в гостях 6 августа, ответная — 13 августа дома.

В квалификации футбольных европейских турниров в сезоне-2026/27 заявлены четыре клуба из Казахстана. В Лиге чемпионов участвует алматинский «Кайрат», в Лиге конференций — столичная «Астана», «Елимай» из Семея и костанайский «Тобол». По итогам первого отборочного раунда Лиги конференций две команды — «Астана» и «Елимай», проиграли соперникам и завершили еврокубковую кампанию. «Кайрат» на старте квалификации Лиги чемпионов одержал победу над чемпионами Черногории командой «Сутьеска» и вышел во второй раунд отбора. «Тобол» стартует в квалификации Лиги конференций сразу со второго раунда на правах обладателя Кубка Казахстана.