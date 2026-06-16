«Астана» и «Елимай» узнали возможных соперников на старте Лиги конференций-2026/27

Среди 52 клубов-участников первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА есть две команды из Казахстана — «Астана» и «Елимай».

Именно эти команды узнают своих соперников в первом раунде отбора в ходе жеребьевки 16 июня.

«Астана» попала в число сеянных команд в группу три. В ходе жеребьевки будет определен соперник столичного коллектива на старте в Лиге конференции, им будет одни из следующих несеянных команд группы три: «Силекс» (Северная Македония), «Динамо» (Албания), «Виртус» (Сан-Марино), «Морнар» (Черногория) или «Марсалок» (Мальта).

«Елимай» попал в группу один в число несеянных клубов. Поэтому в ходе жеребьевки соперник для команды из Семея будет выбран из числа сеянных клубов группы один, это может быть «Милсами» (Молдова), «Жальгирис» (Литва), «Зире» (Азербайджан), «Алашкерт» (Армения) или «БАТЭ» (Беларусь).

Матчи первого раунда квалификации пройдут 9 и 16 июля.

Со второго раунда квалификации в Лиге конференций стартует обладатель Кубка Казахстана «Тобол» из Костаная.

Ранее стали известны возможные соперники «Кайрата» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2026/27.