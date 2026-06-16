Стали известны все соперники «Кайрата» на старте квалификации в Лиге чемпионов

Свой путь в турнире алматинский клуб начнет с первого квалификационного раунда. Благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов-2025/26 «Кайрат» в первом раунде квалификации нового сезона попал в число сеянных команд.

До начала жеребьевки первого отборочного раунда УЕФА разделил 28 команд, стартующих с этой стадии соревнования, на две группы по 14 команд в каждой. В группе один и группе два клубы разделены на равное количество сеянных и несеянных команд.

«Кайрат» попал в группу — два в качестве сеянного коллектива. Поэтому соперником алматинской команды будет одна из несеянных команд группы два: «Левски» (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Сутьеска» (Черногория), «Гьор» (Венгрия), «Эгнатия» (Албания), «Витебск» (Беларусь) или «Атерт Биссен» (Люксембург).

Какая именно, определит жеребьевка, которая состоится вечером 16 июня. Первые матчи пройдут 7 и 8 июля, ответные — 14 или 15 июля. Какой матч — первый или второй, будет для «Кайрата» домашним, также определит жребий.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев не сыграет за «Кайрат» в новом сезоне Лиги чемпионов, так как с июля будет выступать за лондонский «Челси».