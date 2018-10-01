Кайрат Боранбаев рассказал о лимите на легионеров и пути ФК «Кайрат»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» и президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о переменах в алматинском клубе, результатах сборной Казахстана в ходе последних игр и развитии паралимпийского спорта в стране.

- Кайрат Советаевич, Вы отказались от дальнейшего сотрудничества с испанским специалистом Карлосом Алосом. Что послужило тому причиной?

- Карлос является специалистом высокого класса. Видна испанская школа. Это один из сильных специалистов, которые были в «Кайрате». Мы довольны его работой, но решили расстаться. Он не выполнил основные цели и задачи, которые были поставлены перед ним в этом году - выигрыш чемпионата Казахстана и выход в групповой этап Лиги Европы. Я понимаю, что от «Кайрата» ждут чемпионства, я тоже жду. Но мы не хотим любой ценой выиграть чемпионат, чтобы на следующий год вылететь из Лиги чемпионов. Мы идем своим путем. Последние 4 года стабильно занимали вторые места, выиграли 3 кубка страны и суперкубок. Это тоже неплохой результат, я считаю.

- Вы доверили руководство командой известному казахстанскому футболисту Андрею Карповичу. На чем основано Ваше доверие? Какие задачи поставлены перед Карповичем?

- Карпович - успешный футболист. Что касается тренерской деятельности, то у него есть большое желание, он стремится к тому, чтобы получить знания и опыт, участвовал в модуле обучения в Университете Лейпцига. Задачи - выиграть Кубок Казахстана-2018. В этом сезоне на турнир мы включили в состав исключительно казахстанских игроков. На следующий год у нас есть решение по главному тренеру. Это специалист из Германии со своей философией. Почему немецкий? Дело в том, что наши тренеры и менеджеры прошли 8 модулей обучения в Лейпцигском университете, который выдает выпускникам тренерскую лицензию PRO. Из 8 модулей 2 проходили в Германии и наши тренеры сдали экзамены. У нас есть понимание стратегии развития клуба, философии. Исходя из этого, планируем, что возглавить структуру клубов должен именно тренер из Германии.

- Давайте поговорим о сборной. Очевидно, что дела у Станимира Стоилова идут неважно. Казалось бы, успешный тренер, отличные результаты в Премьер-лиге с «Астаной», а вот, со сборной Казахстана приходится мучиться. Как Вы считаете, почему сборная в группе с не самыми сильными соперниками проигрывает Грузии и играет вничью с Андоррой и Латвией?

- Для начала обратите внимание на один интересный факт. Многие футболисты сборных Латвии и Грузии играют в сильных зарубежных чемпионатах, а наши представляют только отечественные клубы, за исключением Сейдахмета. Проблема большинства казахстанских игроков в том, что они привыкли находиться в зоне комфорта, не хотят уезжать на другой чемпионат, где уровень конкуренции выше и необходимо каждый день доказывать свою конкурентоспособность. Есть проблемы с инфраструктурой. Негде играть в начале сезона из-за проблем с качеством поля. Кроме того, детско-юношеский футбол развивается не так, как хотелось бы. У главной сборной нет качественной подпитки из резерва. Слова Стоилова о том, что казахстанские игроки не получают игровой практики в своих клубах - правда. Но ведь это он лоббировал смягчение лимита на легионеров! Получается, мы потратили миллионы на легионеров, но не занимаемся развитием казахстанских футболистов. Получается, мы в Казахстане помогаем иностранцам повышать свой уровень за наши же деньги. Мы, ФК «Кайрат», несколько лет предлагаем сократить лимит на легионеров до пяти игроков. Если установить жесткий лимит, клубы будут более строго подходить к отбору легионеров и появится конкуренция, приедут лучшие.

- Что Вы намерены предпринять, чтобы в регламент внесли изменения?

- У нас в казахстанском чемпионате разрешено одновременно находиться на поле 6 легионерам. При этом 8 зарубежных футболистов могут быть в заявке, и еще двух мы можем иметь в запасе, если позволит бюджет. Есть мнение, что иностранные футболисты дают возможность развиваться отечественным футболистам. Но тогда почему казахстанская сборная не добилась успехов на мировой арене за все это время?

Этот вопрос мы обсуждаем с Федерацией и с президентом Адильбеком Джаксыбековым. За 4 года мы добились неплохих результатов, выстроили систему воспитания своих игроков, ставим серьезные задачи. За это время выстроили всю инфраструктуру для детско-юношеского футбола от U-7 до U-21. Работает Академия, в которую попадают самые лучшие - они тренируются по лучшим методикам. Другие клубы, к сожалению, тратят государственные деньги на достижение сиюминутного результата за счет приглашения легионеров, но у них не остается финансов на инфраструктуру. Лимит на легионеров может помочь решить проблему правильного распределения финансов.

- Сейчас в СМИ и соцсетях много разговоров о том, что осенью выйдет в свет книга о «Кайрате». Первый казахстанский бестселлер о футболе. Именно так ее позиционируют издатели. Что Вам об этом известно? Клуб имеет к этому отношение?

- Мы с ними (авторами - ред.) не вели активного сотрудничества. Они задавали вопросы - мы им отвечали, но инициаторами книги не являемся. Пока не о чем писать: пять лет мы являемся акционерами клуба - слишком маленький срок, чтобы подводить итоги. Мы пока занимаемся работой, уделяем внимание обучению специалистов в сфере футбольного менеджмента, направляем специалистов на обучение в Лейпцигский университет. Это тоже важно для казахстанского футбола.

- Казахстанские паралимпийцы установили медальный рекорд на третьих Азиатских Параиграх. Чем обусловлен этот успех? Это комплексная работа или внутренний потенциал атлетов?

- Это результат внутреннего состояния самих спортсменов. Это вызов для них самих. Надо им отдать должное: они люди с непростой судьбой, но находят в себе силы, принимают вызов. Мы открыли в этом году Центр подготовки паралимпийцев, где созданы все условия, приезжали консультанты из США и серьезно нам помогли. Победы паралимпийцев на крупнейших стартах мотивируют других спортсменов с ограниченными возможностями.