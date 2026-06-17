«Кайрат», «Астана», «Елимай» и «Тобол» узнали возможных соперников во втором раунде еврокубков

Казахстанские клубы участвуют в отборочных раундах Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Лига чемпионов

Алматинский «Кайрат» в первом отборочном раунде в двухматчевом противостоянии сойдется с клубом из Черногории «Сутьеска». В случае выигрыша во втором отборочном раунде алматинский клуб будет несеянным, и его соперником будет одна из следующих команд: «Слован» (Словакия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Целье» (Словения), «Омония» (Кипр), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) или победитель пары «Борац» (Босния и Герцеговина)- «Левски» (Болгария).

Лига конференций

В случае поражения в Лиге чемпионов в противостоянии с «Сутьеской» алматинский клуб будет отправлен во второй отборочный раунд Лиги конференций, где среди возможных соперников — проигравшие в парах первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Петроклуб» (Молдова) — Эгнатия (Албания), «Витебск» (Беларусь) — «Университатия» (Румыния), «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Атерт Биссен» (Люксембург).

Сразу со второго отборочного раунда в Лиге конференций стартует костанайский «Тобол». При жеребьевке он будет в числе сеянных. Его соперником станет одна из следующих команд: «Паневежис» (Литва), «Черкасы» (Украина), «Зимбру» (Молдова), «Ауда» (Латвия) или победитель пары «Хайдук» (Хорватия) — «Жилина» (Словакия).

Также во втором раунде могут сыграть столичная «Астана» и «Елимай» из Семея. Для этого им необходимо в первом отборочном раунде победить соответственно «Динамо» (Албания) и «Алашкерт» (Армения).

В случае участия во втором раунде квалификации Лиги конференций «Астана» может сыграть с одной из следующий команд: «Нефтчи» (Азербайджан), «Хапоэль Тель-Авив» (Израиль), «Валетта» (Мальта), «Шериф» (Молдова)/«Алюминий» (Словакия), «Дила»(Грузия)/«Виртус» (Сан-Марино).

«Елимай» может сыграть с одной из следующих команд: «Ларнака» (Кипр), «ЧФР Клюж» (Румыния), «Спартак Трнава» (Словакия) или «Хегельман» (Литва)/«Пайде» (Эстония).

Матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций пройдут в период с 21 по 30 июля.

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