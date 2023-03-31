Кайрат Ахметтаев назначен председателем маслихата города Конаева

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – На пост председателя маслихата города Конаева назначен Ахметтаев Кайрат Нураханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Ахметтаев родился 2 июня 1961 года в селе Баканас Балхашского района Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный медицинский университет по специальности «педиатр».

Трудовую деятельность начал в 1986 году участковым врачом в городской поликлинике Конаева.

В период с 2003 по 2021 годы занимал пост секретаря городского маслихата Капшагая.

С 2021 по 2023 годы работал врачом-экспертом в многопрофильной городской больнице города Конаева. Выдвинул себя сам в городской маслихат VIII созыва.

Отметим, что по маслихату города Конаева всего 12 депутатов.