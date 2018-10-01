-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:16 309
-
Кайрат Абдрахманов рассказал о совершенствовании дипломатической службы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал о развитии институционального потенциала МИД в свете установок Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
«С будущего года планируется внедрение новой модели оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы. Данная система ориентирована на конечный результат и оценку деятельности отдельно взятого сотрудника, исходя из его эффективности и результативности. В данном вопросе ключевое значение будет иметь планирование деятельности, в связи с чем необходимо ставить четкие задачи по взаимной увязке с программными документами МИД для объективной оценки дипломатов», - отметил К.Абдрахманов на совещании с сотрудниками внешнеполитического ведомства.
- Культ знаний должен стать высшей ценностью - ректор вуза СКО
- Нужно поддерживать организации дополнительного образования - Куляйша Актаева
- Для студентов из регионов создаются все условия в Акмолинской области
- По поручению Президента новый онкоцентр в Астане оснастят новейшим оборудованием
- Молодежь должна ставить перед собой высокие цели - военнослужащий Абылай Берды
- Наши дети будут учиться в новой парадигме образования - замдиректора КИСИ