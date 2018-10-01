Кайрат Абдрахманов рассказал о совершенствовании дипломатической службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал о развитии институционального потенциала МИД в свете установок Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«С будущего года планируется внедрение новой модели оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы. Данная система ориентирована на конечный результат и оценку деятельности отдельно взятого сотрудника, исходя из его эффективности и результативности. В данном вопросе ключевое значение будет иметь планирование деятельности, в связи с чем необходимо ставить четкие задачи по взаимной увязке с программными документами МИД для объективной оценки дипломатов», - отметил К.Абдрахманов на совещании с сотрудниками внешнеполитического ведомства.