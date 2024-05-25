«Каверы и лайфхаки»: казахстанец мечтает прославить домбру на весь мир

24-летний Белес Козыхан придает национальному инструменту новые звучания и стили. Он играет на домбре каверы на известные зарубежные и отечественные песни, а также делится лайфхаками. Его обучающие видеоролики в TikTok набирают тысячи просмотров, в комментариях люди оставляют восторженные отзывы. Казахстанец теперь хочет популяризовать народный инструмент на весь мир. Об этом он рассказал корреспонденту агентства Kazinform.

В настоящее время на странице молодого парня в социальной сети насчитывается свыше 102 тысячи подписчиков. Но некоторые его видео уже набрали больше миллиона просмотров.

Белес Козыхан родился в городе Урумчи, который расположен на северо-западе Китайской Народной Республики. В 2003 году он с семьей переехал в южную столицу Казахстана. Окончил Nazarbayev University по специальности «Робототехника», сейчас работает в одном стартапе и помогает молодым блогерам зарабатывать с помощью монетизации контента.

- В 2015 году я начал снимать видеоролики для социальной сети Instagram, но спустя некоторое время забросил это дело. Затем в 2019 году снова взялся за свой проект. Спустя год началась пандемия коронавируса, и тогда я решил попробовать себя в TikTok, так как понял, что на этой платформе есть возможность собрать большую аудиторию и сделать интересный контент. Поначалу охваты были маленькими, но со временем просмотров стало больше, и на меня подписались тогда уже 80 тысяч пользователей. Сейчас меня больше смотрят школьники, которые ходят на кружки домбры и люди, которым нравится этот инструмент. Я им показываю, что на домбре можно играть не только национальные песни, но и каверы на зарубежные хиты, - говорит он.

Фото: со страницы в TikTok

Аудитория блогера-домбриста сейчас расширяется, теперь он хочет популяризовать народный инструмент не только среди казахстанцев, но и иностранцев.

- Я хочу, чтобы в списке музыкальных инструментов у иностранцев были не только пианино, гитара, скрипка, но и домбра. Я в дальнейшем хочу снять видеоролики на английском языке и показать возможности нашего национального инструмента. Очень хочу прославить домбру на весь мир, - добавил он.

Начиная с этого года Белес Козыхан снимает обучающие видео - он делится лайфхаками, которые помогают домбристам играть каверы на разные песни.

- Моя основная деятельность не обучение, а делиться лайфхаками. То есть мои подписчики уже умеют играть на домбре, а я им показываю какие-то новые фишки, техники и методики, которым не учат в школе, - добавил он.

Белес Козыхан играет на домбре с детства, с 5 класса. Ходил на обычную музыкальную школу. Участвовал во многих конкурсах и завоевывал призовые места. По его словам, сейчас в Казахстане популярность данного национального инструмента растет, вместе с ним и количество желающих научиться играть на домбре.

Тиктокер также дал несколько советов начинающим домбристам. Самое важное, по его словам, это посадка, положение рук и тела. Далее уже идет внимательность, слух, память и теории музыки. Самостоятельно научиться играть на домбре можно с помощью различных уроков в интернете, считает он, но дополнительные занятия с преподавателями не помешают. Игре на домбре можно научиться в любом возрасте за полгода, но для этого нужно заниматься интенсивно.

Ранее мы рассказали о домбристе из Караганды Адильхане Саят, который также играет на домбре и записывает свои музыкальные эксперименты в TikTok.