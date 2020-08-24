Кавасаки-подобный синдром и перчатки для школьников – в Минздраве ответили на актуальные вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в пресс-центре Службы центральных коммуникаций представители казахстанской системы здравоохранения ответили на наиболее волнующие населения вопросы. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет самые интересные моменты пресс-конференции.

В частности, председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева рассказала о Кавасаки-подобном синдроме.

«В апреле-мае текущего года в странах с высоким уровнем заболеваемости у детей после перенесенной коронавирусной инфекции стало регистрироваться новое заболевание в форме педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, временно ассоциированного с COVID-19. Данная патология является больше постинфекционным синдромом, который развивается у детей через 3-5 недель после перенесенного COVID-19, о чем свидетельствуют выявленные у таких пациентов в крови антитела. Другое название – Кавасаки-подобный синдром, так как он имеет клиническое сходство с болезнью Кавасаки, хотя существуют определенные отличия. Основным из них является то, что болезнь Кавасаки развивается у детей раннего возраста, пик заболеваемости приходится примерно на 2 года», - сообщила врач.

Она заверила, что ранняя диагностика и своевременно оказанная медицинская помощь в большинстве случаев приводят к благоприятному исходу и выздоровлению ребенка.

«На сегодня у нас в республике зарегистрировано 16 случаев МВС у детей, из них 8 детей было уже выписано, остальные пациенты продолжают получать лечение в многопрофильных детских больницах», - добавила она.

Р. Боранбаева также сообщила, на какой стадии находится разработка клинического протокола лечения COVID-19 у детей.

«Клинический протокол лечения COVID-19 у детей уже разработан. Он начал разрабатываться недавно, в течение последних двух недель. Потому что раньше в Казахстане был единый протокол, куда входили диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это всё было раньше в одном протоколе. Последние 2 недели мы занимались разработкой уже отдельного протокола. Протокол, я думаю, уже в течение недели утвердится», - отметила она.

В свою очередь, официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о том, что школьников обяжут надевать перчатки во время учебы.

«Хотелось бы заверить вас, что перчатки детям надевать не обязательно. Это фейковая информация, которая гуляет в социальных сетях. Это не соответствует действительности», - заявил Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Спикера также спросили, из какой страны Казахстан будет закупать вакцину от коронавируса.

«Какого-либо конкретного решения о приобретении вакцины против COVID-19 еще нет. В какой-либо стране, в России, Китае или в США, это не имеет никакого значения, какая страна производитель», - сказал представитель Минздрава.

Он рассказал, на какой стадии находится разработка вакцины в разных странах.

«Так как самые передовые лаборатории, которые занимаются разработками этих вакцин, сегодня находятся на третьей стадии, фазе клинических испытаний, еще предстоит провести четвертую стадию и только после этого, после прохождения всех международных сертификатов, где-либо, в какой-либо стране, данная вакцина будет, наконец-то, массово производиться», - отметил спикер.

Б. Коджахметов назвал количество медработнков, которым осуществят дополнительные выплаты за привлечение к работе в условиях вирусной инфекции.

«Если в марте такую надбавку получили 19 тысяч сотрудников, то уже в июне их количество выросло до 53 тысяч. А по итогам июля уже 78 тысяч получат надбавку к своей имеющейся заработной плате в размере от 212 до 850 тысяч тенге», - сообщил он.

Кроме того, по его словам, семьи умерших от COVID-19 медиков теперь могут получить по 10 миллионов тенге, не дожидаясь права наследования.

«Для того чтобы максимально быстро обеспечить выплату компенсаций родственникам погибших медработников, было принято решение убрать норму (срок наследования до 6 месяцев) из приказа министра труда», - заявил официальный представитель Минздрава.