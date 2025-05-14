Кавалера ордена «Құрмет» лишили госнаграды и приговорили к 8,5 года за мошенничество
В Астане вынесен приговор по делу о хищении 8,5 млрд тенге, предназначенных для строительства ветроэлектростанции, передает агентство Kazinform со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
13 мая 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор по громкому делу о многомиллиардном мошенничестве. Подсудимые Б. и М. признаны виновными в хищении средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством ветроэлектростанции в Ерейментау.
Судом установлено, что в период с 2020 по 2022 год Б., М. и их сообщник действовали по предварительному сговору и совершили хищение средств ТОО «Е», дочерней компании АО «Самрук-Энерго». Финансы были выделены на строительство ветроэлектростанции мощностью 50 МВт. Преступная схема была реализована через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании.
Общий ущерб, нанесенный ТОО «Е», составил более 8,5 млрд тенге. Помимо этого, в октябре 2021 года Б. заключила договор с АО «П» на поставку трансформаторных подстанций, который так и не был исполнен. В результате АО «П» понесло убытки в размере свыше 157 млн тенге.
В ходе процесса вина подсудимых была подтверждена свидетельскими показаниями, банковскими документами и протоколами осмотра материалов. Прокурор настаивал на лишении свободы, потерпевшие также требовали признать фигурантов виновными. Сами подсудимые вину не признали и просили об оправдании.
Суд учел в отношении Б. отсутствие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств. У М. в качестве смягчающего обстоятельства было отмечено наличие двух малолетних детей. У обоих отсутствовали судимости.
Суд приговорил:
- Б. — к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением государственной награды — ордена «Құрмет»;
- М. — к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением нормы, предусматривающей смягчение наказания (ст. 55 ч. 2 п. 2 УК РК).
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск ТОО «Е»: с осужденных взыскано более 8,5 млрд тенге, а также 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.