Кавалера ордена «Құрмет» лишили госнаграды и приговорили к 8,5 года за мошенничество

13 мая 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор по громкому делу о многомиллиардном мошенничестве. Подсудимые Б. и М. признаны виновными в хищении средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством ветроэлектростанции в Ерейментау.

Судом установлено, что в период с 2020 по 2022 год Б., М. и их сообщник действовали по предварительному сговору и совершили хищение средств ТОО «Е», дочерней компании АО «Самрук-Энерго». Финансы были выделены на строительство ветроэлектростанции мощностью 50 МВт. Преступная схема была реализована через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании.

Общий ущерб, нанесенный ТОО «Е», составил более 8,5 млрд тенге. Помимо этого, в октябре 2021 года Б. заключила договор с АО «П» на поставку трансформаторных подстанций, который так и не был исполнен. В результате АО «П» понесло убытки в размере свыше 157 млн тенге.

В ходе процесса вина подсудимых была подтверждена свидетельскими показаниями, банковскими документами и протоколами осмотра материалов. Прокурор настаивал на лишении свободы, потерпевшие также требовали признать фигурантов виновными. Сами подсудимые вину не признали и просили об оправдании.

Суд учел в отношении Б. отсутствие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств. У М. в качестве смягчающего обстоятельства было отмечено наличие двух малолетних детей. У обоих отсутствовали судимости.

Суд приговорил:

Б. — к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением государственной награды — ордена «Құрмет»;

М. — к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением нормы, предусматривающей смягчение наказания (ст. 55 ч. 2 п. 2 УК РК).

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск ТОО «Е»: с осужденных взыскано более 8,5 млрд тенге, а также 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.