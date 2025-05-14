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    10:59, 14 Май 2025 | GMT +5

    Кавалера ордена «Құрмет» лишили госнаграды и приговорили к 8,5 года за мошенничество

    В Астане вынесен приговор по делу о хищении 8,5 млрд тенге, предназначенных для строительства ветроэлектростанции, передает агентство Kazinform со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    13 мая 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор по громкому делу о многомиллиардном мошенничестве. Подсудимые Б. и М. признаны виновными в хищении средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством ветроэлектростанции в Ерейментау.

    Судом установлено, что в период с 2020 по 2022 год Б., М. и их сообщник действовали по предварительному сговору и совершили хищение средств ТОО «Е», дочерней компании АО «Самрук-Энерго». Финансы были выделены на строительство ветроэлектростанции мощностью 50 МВт. Преступная схема была реализована через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании.

    Общий ущерб, нанесенный ТОО «Е», составил более 8,5 млрд тенге. Помимо этого, в октябре 2021 года Б. заключила договор с АО «П» на поставку трансформаторных подстанций, который так и не был исполнен. В результате АО «П» понесло убытки в размере свыше 157 млн тенге.

    В ходе процесса вина подсудимых была подтверждена свидетельскими показаниями, банковскими документами и протоколами осмотра материалов. Прокурор настаивал на лишении свободы, потерпевшие также требовали признать фигурантов виновными. Сами подсудимые вину не признали и просили об оправдании.

    Суд учел в отношении Б. отсутствие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств. У М. в качестве смягчающего обстоятельства было отмечено наличие двух малолетних детей. У обоих отсутствовали судимости.

    Суд приговорил:

    • Б. — к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением государственной награды — ордена «Құрмет»;
    • М. — к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением нормы, предусматривающей смягчение наказания (ст. 55 ч. 2 п. 2 УК РК).

    Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск ТОО «Е»: с осужденных взыскано более 8,5 млрд тенге, а также 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с коррупцией Астана Суды
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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