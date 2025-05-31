Катон-Карагай без стабильной связи: в туристическом районе слабый интернет

Из-за проблем с доступом к сети местные жители не могут принимать оплату по безналичному расчёту, а туристы — рассчитываться картами. Предприниматели считают, что проблема тормозит развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.

Связь как препятствие: «У магазина люди просят друг у друга наличные»

Катон-Карагай часто называют «второй Швейцарией». Это один из самых живописных регионов Казахстана. Туристы приезжают сюда со всех уголков страны и даже из-за рубежа. Но отсутствие стабильного интернета в некоторых сёлах тормозит развитие сферы.

Предприниматель Аскар Амангельди (имя изменено по его просьбе) организует туры в Катон-Карагай. Он отмечает, что главная проблема района — нестабильная сотовая связь и слабый интернет.

— Некоторые сёла до сих пор не подключены к интернету. Например, в Топкаине его попросту нет. А в Береле, который считается одним из ключевых туристических направлений, интернет крайне медленный, — сообщил он.

Из-за перебоев с интернетом не работают мобильные банковские приложения, и люди вынуждены расплачиваться только наличными.

— Местные жители зарабатывают на туристах, продавая домашние продукты — кумыс, масло, курт. Но всё это возможно только при расчёте на руки. Если мы хотим, чтобы отдыхающих было больше, нужно срочно решить вопрос с интернетом, — подчёркивает предприниматель.

Официальный ответ: «3G работает, но нужно усиление сигнала»

На официальный запрос Kazinform в акимате Катон-Карагайского района подтвердили наличие проблемы.

По словам заместителя акима района Расула Карабалинова, в селе Берель действует мобильная связь стандарта 3G, но её мощности недостаточно.

— В Береле завершено строительство антенномачтовой конструкции. Сейчас здесь работает 3G-интернет. Для усиления сигнала направлены обращения в областное управление цифровизации, — рассказал он.

Фото: wildticketasia.com

Туристы едут, несмотря на трудности

На сегодняшний день в селе Берель туристов принимают в 21 гостевом доме.

По итогам 2024 года населённый пункт посетили 8 745 человек, из них восемь — иностранные туристы из США и России.

— Чтобы сделать отдых более насыщенным, в этом сезоне планируем организовать национальные развлечения: стрельбу из лука, конные прогулки, традиционные казахские игры, — добавил Р.Карабалинов.

Ранее сообщалось, что в одном из приграничных сел Восточного Казахстана жители вынуждены пользоваться китайским интернетом из-за отсутствия казахстанского сигнала.