Каток Медеу закрылся до нового сезона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до следующего нового сезона закрылся каток «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы и гости города! К сожалению, вынуждены объявить о прекращении массовых катаний на катке «Медеу». Благодарим за понимание», - сообщается на официальной странице катка в Instagram .

В администрации катка заявили, что каток откроется только в следующем сезоне в конце октября.

Ранее в управлении спорта города сообщили о приостановлении учебно-тренировочного процесса в государственных спортивных организациях согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, на сегодня у шести граждан Казахстана выявлен коронавирус.

Сегодня главврач Алматы также рассказал о состоянии четырех заразившихся коронавирусом казахстанцев, которые находятся в инфекционных больницах города.



