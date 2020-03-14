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вчера 18:00
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Каток Медеу закрылся до нового сезона
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до следующего нового сезона закрылся каток «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые алматинцы и гости города! К сожалению, вынуждены объявить о прекращении массовых катаний на катке «Медеу». Благодарим за понимание», - сообщается на официальной странице катка в Instagram .
В администрации катка заявили, что каток откроется только в следующем сезоне в конце октября.
Ранее в управлении спорта города сообщили о приостановлении учебно-тренировочного процесса в государственных спортивных организациях согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, на сегодня у шести граждан Казахстана выявлен коронавирус.
Сегодня главврач Алматы также рассказал о состоянии четырех заразившихся коронавирусом казахстанцев, которые находятся в инфекционных больницах города.
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