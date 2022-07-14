14 Июля 2022 11:56

Катастрофическая ситуация – Президент о сокращении доли корпоративного кредитования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Активнее вовлекать банки в кредитование реального сектора экономики поручил Президент Казахстана ряду госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствование денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик. Приходится констатировать, что за все время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала. Это снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны Правительства. Недостаточно действенная монетарная политика также ограничивает развитие финансового сектора. И наоборот», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, сегодня наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования – ключевого фактора экономической активности. За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась с 68 до 41%.

«Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 трлн тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация», - отметил Глава государства.

Как сообщил Президент, финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов.

«Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно. Поэтому Национальному банку, Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с Правительством необходимо выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики», - заключил К. Токаев.