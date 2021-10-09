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Катарские инвесторы проинвестируют строительство молочно-товарных ферм в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 11:37
Катарские инвесторы проинвестируют строительство молочно-товарных ферм в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 октября 2021 года министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев встретился c Айданом Тынаном - независимым членом совета директоров катарской компании Baladna Food Industries. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере молочного животноводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Во время приветственного слова министр отметил, что развитие молочного животноводства является одним из приоритетов Концепции Национального проекта развития агропромышленного комплекса в РК.

В настоящее время отработан план по вводу в период с 2021-2025 годы 169 молочно-товарных ферм на 106,8 тыс. голов и общей производственной мощностью 597,7 тыс. тонн молока в год.

Ввод дополнительных мощностей молочно-товарных ферм позволит обеспечить внутренний рынок республики отечественной молочной продукцией на 100 % к концу 2024 года, что также позволит увеличить объёмы экспортных поставок молочной продукции за пределы республики.

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Приток иностранных инвестиций в эту отрасль будет способствовать её планомерному развитию. Инвесторам оказывается полный спектр услуг по сопровождению согласно принципу «одного окна», а также осуществляет мониторинг в постинвестиционный период, который позволяет работать с каждым инвестором и проектом точечно, на всех уровнях.

«Республика Казахстан имеет огромный потенциал для выгодного вложения инвестиций. Мы будем делать всё, чтобы создать для инвесторов соответствующие условия, гарантировать инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски», - заметил министр.

В свою очередь Айдан Тынан рассказал о деятельности компании Baladna Food Industries и дальнейших планах развития, отметив, что потребление молоко в будущем будет только увеличиваться, за счет роста потребления молочной продукции и увеличением населения. По словам Айдана Тынана, Республика Казахстан обладает уникальной возможностью стать страной экспортером молока и молочной продукции в страны Юго-Восточной Азии.

Также Айдан Тынан сообщил министру о проведенных встречах с предпринимателями Казахстана, где был презентован ряд инвестиционных проектов. В частности, строительство завода по производству сыров в г. Алматы, мощностью в 150 тонн сырья в сутки, с созданием свыше 250 высококвалифицированных рабочих мест.

Еще одним инвестиционным проектом является строительство восьми молочно-товарных ферм для производства сырого коровьего молока в Костанайской области совокупной мощностью 106 тыс. тонн продукции в год.

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«Я бы хотел отметить то, что наша встреча чрезвычайно важно, имея в виду те цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения развития экспортного потенциала и развития инновационной экономики. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан готово оказать поддержку и всяческое содействие в реализации инвестиционных проектов» - сказал Ербол Карашукеев.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества по всем аспектам.

Baladna Food Industries - катарская сельскохозяйственная компания, владеющая молочно-товарной фермой и специализирующаяся на производстве свежего натурального молока и молочных продуктов. Это крупнейший в Катаре производитель продуктов питания и молочных продуктов, производящий более 95% свежих молочных продуктов в стране.


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