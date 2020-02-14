Катарские инвесторы профинансируют строительство роддома в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Катарские инвесторы профинансируют строительство родильного дома в Алматинской области. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, выступая на пятом заседании казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Углубление наших отношений сегодня как никогда актуально, с учетом замедления роста мировой экономики под действием торговых, политических и иных обострений в мире. Мы рассматриваем Государство Катар в качестве одного их ключевых партнеров на Ближнем Востоке», - сказал Руслан Даленов.

В целом, как отметил министр, за 27 лет дипломатических отношений наши страны установили конструктивный диалог, основанный на взаимном доверии.

«Катар для Казахстана – испытанный временем друг и надежный партнер. Мы с большой благодарностью относимся к доброй воле Катара – строительству в Казахстане социальных объектов. Катарской стороной принято решение о выделении средств для строительства родильного дома в Алматинской области, в 2018 году успешно завершен проект строительства школы-лицея в Нур-Султане при финансовом участии Фонда развития Катара. Буквально на днях данной школе присвоено имя шейха Тамима бен Хамада аль-Тани», - заключил Руслан Даленов.