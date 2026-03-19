Катар объявил персонами нон грата двух атташе посольства Ирана

Как передает Катарское новостное агентство QNA, директор Департамента протокола МИД Катара накануне провел встречу с послом Ирана, в ходе которой вручил ноту с объявлением персонами нон грата военного атташе и атташе по вопросам безопасности, а также сотрудников указанных аппаратов атташе иранского посольства.

Как пояснил МИД, решение принято в ответ на «продолжающиеся нападки и грубую агрессию со стороны Ирана, нарушающие суверенитет и безопасность страны».

В ведомстве подчеркнули, что продолжение иранской агрессии приведет к дополнительным мерам по обеспечению защиты суверенитета, безопасности и интересов Катара.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по государственной нефтегазовой компании QatarEnergy.

Министр иностранных дел Катара призвал Иран прекратить удары по странам, не являющимся участниками конфликта.