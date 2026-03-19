РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:35, 19 Март 2026 | GMT +5

    Катар объявил персонами нон грата двух атташе посольства Ирана

    Катарское внешнеполитическое ведомство потребовало их выезда из страны в течение 24 часов, передает корреспондент Kazinform.  

    Катар объявил персонами нон грата двух атташе посольства Ирана
    Фото: QNA

    Как передает Катарское новостное агентство QNA, директор Департамента протокола МИД Катара накануне провел встречу с послом Ирана, в ходе которой вручил ноту с объявлением персонами нон грата военного атташе и атташе по вопросам безопасности, а также сотрудников указанных аппаратов атташе иранского посольства.

    Как пояснил МИД, решение принято в ответ на «продолжающиеся нападки и грубую агрессию со стороны Ирана, нарушающие суверенитет и безопасность страны».

    В ведомстве подчеркнули, что продолжение иранской агрессии приведет к дополнительным мерам по обеспечению защиты суверенитета, безопасности и интересов Катара.

    Ранее сообщалось о ракетных ударах по государственной нефтегазовой компании QatarEnergy.

    Министр иностранных дел Катара призвал Иран прекратить удары по странам, не являющимся участниками конфликта.

    Теги:
    Катар Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
    Сейчас читают