Катар, Китай и Россия: какие проекты иностранные инвесторы реализуют в СКО

По его данным, сегодня в СКО работают сразу несколько крупных компаний:

катарская компания «Ультрадекор» начала строительство завода по производству плит ДСП и ЛДСП. Объем инвестиций превышает 90 млрд тенге. Проект станет новым драйвером развития деревообработки и мебельного кластера;

российская «Бейкертон» запускает производство кондитерских изделий. Инвестиции — 37,3 млрд тенге, планируется создание 380 постоянных рабочих мест;

китайская «QILU Agro» ведет строительно-монтажные работы по производству тракторов, прицепной и навесной сельхозтехники;

российская компания «Уралкран» строит завод по выпуску кранов и грузозахватного оборудования мощностью до 100 единиц в год, что позволит полностью закрыть потребности местного рынка.

При этом он отметил, что в стороне не остаются и отечественные компании. Местные инвесторы также активно реализуют проекты в регионе, внося значимый вклад в экономику области.

По словам акима, центром притяжения инвестиций в регионе остается специальная экономическая зона «Қызылжар».

— На сегодняшний день зарегистрировано 22 участника, общий объем инвестиций свыше 317 миллиардов тенге, с созданием порядка 4 тысяч новых постоянных рабочих мест, — отметил он.

Из них уже запущено пять проектов на 28,4 млрд тенге, создано около 700 рабочих мест.

Еще 17 проектов находятся на стадии реализации. Их совокупный объем инвестиций составляет 280,2 млрд тенге, предполагается создание 3,3 тыс рабочих мест. Среди участников — инвесторы из Турции, Италии, Китая, Германии, Катара, России и Казахстана.