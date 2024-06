Каталог «Queen» будет приобретен «Sony Music» за 1 млрд фунтов стерлингов

Сделка по приобретению музыкального каталога группы «Queen» находится в процессе с «Sony Music» за 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,27 млрд долларов), но в нее не входят права на живые выступления, которые сохраняют за собой активно гастролирующие члены-основатели Брайан Мэй и Роджер Тейлор, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Variety.

Отмечается, что еще одна сторона намеревалась приобрести каталог, но остановилась на отметке в 900 млн долларов.

Процесс осложняется правами группы на запись музыки в США и Канаде, которые были приобретены «Disney» после первоначального лицензионного соглашения на 10 млн долларов, заключенного в 1991 году. А также соглашение группы с «Universal», срок действия которого истекает в 2026-2027 годах.

Музыкальный каталог «Queen» является одним из самых ценных в эпоху рока – в него входят такие классические произведения, как «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», «39», «Somebody to Love» и «You’re My». Best Friend», которые популярны во всем мире и приносят огромную прибыль.

Первоначально группа «Queen» была основана в Лондоне в 1970 году Мэйем и Тейлором, которые ранее играли вместе в группе «Smile», затем к ним присоединился Фредди Меркьюри (вокал и фортепиано), а в следующем году - Джон Дикон (бас).

Глобальный прорыв группы произошел в 1975 году с мини-симфонии «Bohemian Rhapsody», написанной Ф.Меркьюри, которая стала самым длинным и необычным хитом всех времен. «Queen» выступала на стадионах по всему миру и в течение нескольких лет удерживала рекорд посещаемости за всю историю. Так, в ходе выступления в 1985 году на фестивале «Rock in Rio» в Бразилии собрало около 600 тыс. человек. К сожалению, Ф.Меркьюри заразился вирусом СПИДа и умер от осложнений, вызванных этой болезнью, в 1991 году.

Наследие «Queen» не только сохранилось, но и выросло с годами, а ее песни до сих пор широко транслируются по радио и на спортивных мероприятиях. «We Will Rock You» и «We Are the Champions» являются главными хитами стадионов, и в настоящее время Мэй и Тейлор, которым за семьдесят, продолжают гастролировать под именем группы.