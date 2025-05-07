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    01:55, 07 Май 2025 | GMT +5

    Каталин Предою назначен премьер-министром Румынии

    Временный президент Румынии Илие Боложан назначил Каталина Предою премьер-министром после отставки накануне предыдущего главы правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Каталин Предою
    Фото: x.com/catalinpredoiu

    Член Национальной либеральной партии, Предою возглавит временное правительство на 45 дней, его полномочия ограничены.

    Марчел Чолаку ушёл в отставку в понедельник после того, как кандидат от правящей коалиции не прошел во второй тур повторных президентских выборов. Крин Антонеску занял третье место в воскресенье, уступив националисту Джордже Симиону и прозападному мэру Бухареста, независимому кандидату Никушору Дану.

    Повторные президентские выборы состоялись в Румынии через несколько месяцев после того, как Конституционный суд аннулировал результаты предыдущей предвыборной гонки после обвинений в иностранном вмешательстве. Это беспрецедентное решение ввергло Румынию в тяжелейший политический кризис за последние десятилетия.

    Воскресное голосование усилило политическую неопределённость, охватившую эту страну — члена Евросоюза и НАТО.

    Как и во многих странах ЕС, в Румынии сильны антиистеблишментские настроения, подогреваемые высокой инфляцией, большим дефицитом бюджета и вялотекущей экономикой.

    Наблюдатели говорят, что это усилило поддержку националистических и ультраправых деятелей, таких как Кэлин Джорджеску, победивший в первом туре отменённых президентских выборов. Он по-прежнему находится под следствием, и ему запрещено участвовать в повторном голосовании.

    Джордже Симион, 38-летний победитель воскресного голосования и лидер партии AUR, встретится с Никушором Даном во втором туре 18 мая.

     

    Теги:
    Румыния В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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