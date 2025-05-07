Каталин Предою назначен премьер-министром Румынии
Временный президент Румынии Илие Боложан назначил Каталина Предою премьер-министром после отставки накануне предыдущего главы правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Член Национальной либеральной партии, Предою возглавит временное правительство на 45 дней, его полномочия ограничены.
Марчел Чолаку ушёл в отставку в понедельник после того, как кандидат от правящей коалиции не прошел во второй тур повторных президентских выборов. Крин Антонеску занял третье место в воскресенье, уступив националисту Джордже Симиону и прозападному мэру Бухареста, независимому кандидату Никушору Дану.
Повторные президентские выборы состоялись в Румынии через несколько месяцев после того, как Конституционный суд аннулировал результаты предыдущей предвыборной гонки после обвинений в иностранном вмешательстве. Это беспрецедентное решение ввергло Румынию в тяжелейший политический кризис за последние десятилетия.
Воскресное голосование усилило политическую неопределённость, охватившую эту страну — члена Евросоюза и НАТО.
Как и во многих странах ЕС, в Румынии сильны антиистеблишментские настроения, подогреваемые высокой инфляцией, большим дефицитом бюджета и вялотекущей экономикой.
Наблюдатели говорят, что это усилило поддержку националистических и ультраправых деятелей, таких как Кэлин Джорджеску, победивший в первом туре отменённых президентских выборов. Он по-прежнему находится под следствием, и ему запрещено участвовать в повторном голосовании.
Джордже Симион, 38-летний победитель воскресного голосования и лидер партии AUR, встретится с Никушором Даном во втором туре 18 мая.