Премьер Румынии подал в отставку

Это произошло на фоне результатов первого тура повторных выборов в стране, которые выиграл националист Джордже Симион. Во втором туре лидер «Альянса за объединение румын» будет бороться за пост президента с мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

По итогам выборов кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.

Марчел Чолаку ранее говорил, что может объявить об отставке после неудачного результата Антонеску.

«Учитывая, что эта коалиция не выполнила свою задачу и, следовательно, не заслуживает доверия после голосования румын, я предложу своим коллегам, чтобы Социал-демократическая партия вышла из этой коалиции. Если мои коллеги проголосуют за выход, я, естественно, уйду с поста премьер-министра», - сказал Марчел Чолаку.