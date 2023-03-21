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Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка породы тазы

Автор:  
Серик Сабеков
21 Марта 2023, 15:50
Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка породы тазы Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в ходе посещения им выставки собак подарили щенка породы тазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила разводчик чистокровных собак Анна Захарова, щенка зовут Наурыз.

«Мы бы хотели сделать Вам подарок. Издревле казахская порода собак в Казахстане считалась одним из самых дорогих подарков. Благодаря принятому Вами новому закону о возрождении наших национальных пород собак, мы надеемся, что этот щенок поучаствует в разведении породы. У него есть документы, его зовут Наурыз. Родился он полтора месяца назад. Назвать его так было символично, потому что он был единственным в своем роде», - сказала Анна Захарова.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы.

Напомним, Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак».

Законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак - тазы и тобет - охватывает широкий спектр направлений: создание научной базы, необходимой для сохранения этих пород путем научной оценки генетического качества, проведение селекционных осмотров, составление банка данных для осуществления статистического анализа наследственных болезней и патологий, ведения единой родословной книги.

Основной целью законопроекта является установление правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.


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