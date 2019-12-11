Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв».

В частности, Анар Жаилганова рассказала об основных критериях и требованиях прошедшего этапа, составе экспертной комиссии. По ее словам, собеседование прошло объективно, в полном соответствии с правилами конкурса.

Президент поручил обеспечить максимальную прозрачность финального этапа и выбрать самых достойных кандидатов.