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Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв»

11 Декабря 2019 20:08
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Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв».

В частности, Анар Жаилганова рассказала об основных критериях и требованиях прошедшего этапа, составе экспертной комиссии. По ее словам, собеседование прошло объективно, в полном соответствии с правилами конкурса.

Президент поручил обеспечить максимальную прозрачность финального этапа и выбрать самых достойных кандидатов.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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