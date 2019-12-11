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Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв»
11 Декабря 2019 20:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеКогда состоятся собеседования в рамках формирования Президентского молодежного кадрового резерва Президентский молодежный кадровый резерв презентован в штаб-квартире ОЭСР 18 павлодарцев прошли в очередной этап отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв
Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об итогах 4-го этапа отбора в «Президентский кадровый резерв».
В частности, Анар Жаилганова рассказала об основных критериях и требованиях прошедшего этапа, составе экспертной комиссии. По ее словам, собеседование прошло объективно, в полном соответствии с правилами конкурса.
Президент поручил обеспечить максимальную прозрачность финального этапа и выбрать самых достойных кандидатов.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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