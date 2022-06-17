17 Июня 2022 21:45

Касым-ЖомартТокаев: Казахстан продолжит политику по сохранению своего культурного многообразия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан продолжит политику по сохранению своего культурного многообразия. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надежный источник экономического роста – конечно же, это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог. В рамках провозглашенного Организацией Объединенных Наций Международного 10-летия сближения культур мы продолжим политику по сохранению культурного многообразия нашей страны и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне. В сентябре этого года в нашей столице состоится очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мы приветствуем участие в работе этого форума религиозных деятелей из России и, практически, все они подтвердили свое участие», – сказал К.Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане продолжается процесс переформатирования системы высшего образования с участием ведущих зарубежных университетов, включая российские. Особое значение имеет углубление академических связей, с точки зрения укрепления традиций казахстанско-российского сотрудничества.

По мнению К.Токаева, успешная реализация ряда образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие двух стран.