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Касым-Жомарта Токаева встретили в президентской резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке
26 Мая 2022 11:42

Касым-Жомарта Токаева встретили в президентской резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории резиденции Президента Кыргызстана «Ала-Арча» в мраморном шатре «Ақ кеме» состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ № 1».

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.



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