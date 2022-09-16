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Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-центре в Самарканде встретил Президент Узбекистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2022, 11:23
Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-центре в Самарканде встретил Президент Узбекистана

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

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Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу,

Фото: t.me/bort_01


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