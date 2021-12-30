+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине

30 Декабря 2021 15:41
Поделиться:
Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии
Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Ташкенте Димаш Кудайберген анонсировал презентацию нового олимпийского хита

Как сообщалось ранее, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя.

В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

Передав слова приветствия и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил Президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.

Китайский дипломат также передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Подробнее о встрече можно прочитать здесь.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Спорт   #Олимпиада   #Китай  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии
Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён
Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Ташкенте
Димаш Кудайберген анонсировал презентацию нового олимпийского хита
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
3 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
4 Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
5 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
6 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Читайте также
Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы
Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив