Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось ранее, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя.
В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.
Передав слова приветствия и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.
Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил Президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.
Китайский дипломат также передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
Подробнее о встрече можно прочитать здесь.
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