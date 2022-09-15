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    12:47, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

    Глава государства отметил, что в нашей стране отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.

    Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте Глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

    Президент Международной федерации хоккея поблагодарил Главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.


    Фото: akorda.kz


    Теги:
    Спорт Президент Казахстана Хоккей Главная Президент
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