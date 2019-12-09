Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Правительства по АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет заместителя Премьер-министра Бердибека Сапарбаева о работе Правительства по социальному обеспечению наиболее нуждающихся категорий населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С 2020 года АСП будет прежде всего направлена на помощь детям из малообеспеченных семей. Глава государства поручил обратить особое внимание на справедливое, эффективное рассмотрение просьб и обращений граждан в областях, в связи с чем серьезно повышается ответственность акимов всех уровней.

В ходе встречи рассмотрен также вопрос качественной реализации системы обязательного медицинского страхования. Правительству даны конкретные поручения.