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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Правительства по АСП
9 Декабря 2019 20:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет заместителя Премьер-министра Бердибека Сапарбаева о работе Правительства по социальному обеспечению наиболее нуждающихся категорий населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
С 2020 года АСП будет прежде всего направлена на помощь детям из малообеспеченных семей. Глава государства поручил обратить особое внимание на справедливое, эффективное рассмотрение просьб и обращений граждан в областях, в связи с чем серьезно повышается ответственность акимов всех уровней.
В ходе встречи рассмотрен также вопрос качественной реализации системы обязательного медицинского страхования. Правительству даны конкретные поручения.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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