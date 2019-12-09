+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -2 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Правительства по АСП

9 Декабря 2019 20:08
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Правительства по АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет заместителя Премьер-министра Бердибека Сапарбаева о работе Правительства по социальному обеспечению наиболее нуждающихся категорий населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

С 2020 года АСП будет прежде всего направлена на помощь детям из малообеспеченных семей. Глава государства поручил обратить особое внимание на справедливое, эффективное рассмотрение просьб и обращений граждан в областях, в связи с чем серьезно повышается ответственность акимов всех уровней.

В ходе встречи рассмотрен также вопрос качественной реализации системы обязательного медицинского страхования. Правительству даны конкретные поручения.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив