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    17:32, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев - за регулярный диалог между информагентствами стран ЦА

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, отдельно остановился на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Глава государства, учитывая устойчивый демографический рост в регионе, на первый план выходит расширение связей в сфере образования и науки. Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии. В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран.

    «Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение «на полях» нашей встречи в Душанбе второго Форума ректоров и первого Форума ученых стран Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, Президент подчеркнул прекрасную возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд «Центральная Азия».

    Большие перспективы для активизации сотрудничества, по его словам, имеются в информационном пространстве.

    Касым-Жомарт Токаев предложил приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе к созданию общерегионального телеканала, новостных интернет-сайтов. Решению этих задач, по его словам, способствовал бы регулярный диалог между профильными ведомствами и информационными агентствами стран Центральной Азии.

    «Высказанные мною предложения продиктованы стремлением вывести отношения между нашими государствами на качественно новый уровень. Еще раз подчеркну, Казахстан твердо привержен курсу на дальнейшее укрепление сотрудничества в регионе. Хочу пригласить вас, уважаемые коллеги, на 6-ю Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане. Убежден, успешная реализация поставленных задач позволит еще больше укрепить дружбу, добрососедские отношения и стратегическое партнерство», - сказал, завершая свое выступление Глава государства.

    На заседании также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В качестве почетного гостя был приглашен Глава Азербайджана Ильхам Алиев.


    Теги:
    Центральная Азия Президент Казахстана СМИ Культура Международная деятельность Президент
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