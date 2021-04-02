Касым-Жомарт Токаев: Я призываю всех принять вакцину при первой возможности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Ситуация вызывает обеспокоенность всего общества. Граждане недовольны работой исполнительных органов.

«Казахстан, как и многие другие страны, проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Факты говорят о том, что она в значительной степени вызвана новыми мутировавшими штаммами вируса. Ситуация усугубляется общей усталостью и притуплением настороженности со стороны населения, в том числе со стороны бизнеса», - сказал Президент.

Глава государства убежден, что единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса. В Израиле и ОАЭ, странах-лидерах по вакцинации, возобновлена деятельность даже таких чувствительных к пандемии секторов, как туризм, торговля, ресторанный бизнес, малый и средний бизнес. Наибольших успехов в борьбе с COVID-19 достигла Китайская Народная Республика. Высокая способность к мобилизации и оперативное реагирование на пандемическую угрозу позволили Китаю эффективно противостоять инфекции.

«Китай сумел сдержать масштабное распространение коронавируса, сумел сделать это одним из первых в мире, а также снизить заболеваемость граждан и обеспечить восстановление экономики. Ориентируясь на Китай, решительные действия по преодолению пандемии успешно предприняли такие азиатские страны, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Сингапур. Поэтому нам нужно учесть положительный опыт Китая в борьбе против пандемии и осуществлении вакцинации. И в целом надо понимать, что Китай является долговременным стратегическим партнером Казахстана, сотрудничество с этой страной, второй экономикой мира, является полезным для нашей страны и полностью соответствуют национальным интересам нашего государства», - отметил Глава государства.

На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек. Первым компонентом привиты 137 346 граждан. Причина такого положения проста – это нехватка вакцин.

«Поручения по заключению предварительных контрактов на закуп вакцины я давал неоднократно, начиная с июня прошлого года. Все это время Правительство уверяло, что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации в моем обращении к новому составу Мажилиса я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1 % населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», - подверг критике ход закупа вакцин Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, не решены вопросы транспортировки, хранения, непосредственно прививания. По мере увеличения поставок в регионах может сложиться недостаток мощностей складов для хранения и объемов морозильных установок в поликлиниках. Есть данные, что не произведен закуп необходимого количества шприцев с учетом увеличения объема вакцин.

«Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема, а дело государственной важности. Речь идет о национальной безопасности. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства. Поэтому контроль за данной работой должен быть максимально жестким. Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе, последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и Правительства в целом», - заявил Глава государства.

Работа по иммунизации населения должна сопровождаться активной, грамотной информационно-разъяснительной работой. Следует привлечь профессиональное сообщество, общественников, всех граждан - сторонников массовой вакцинации. Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным и активную позицию отечественного бизнеса в этом вопросе. Требуется разъяснительная, мотивационная работа с сотрудниками, членами их семей.

«Я призываю всех принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких. В конце концов, это наш гражданский долг», - подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, приобретенный за год пандемии опыт и ресурсы должны помочь выйти из ситуации с минимальными ограничениями и издержками для экономики. Однако основная часть работы сводится к ограничению деятельности различных секторов, рейдам мониторинговых групп и штрафам.

«Только в Алматы под запретом оказались около 50 тысяч предприятий, в которых занято более 250 тысяч человек. Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Нарекания бизнесменов стала вызывать работа мониторинговых групп, она порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще. Акцент нужно сделать на системных, злостных нарушителях режима», - указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что при прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп.

В прошлом году был принят ряд беспрецедентных антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Это налоговые послабления, льготное кредитование и другие виды поддержки. Вместе с тем некоторые виды бизнеса продолжают оставаться под карантинными запретами и ограничениями.

«Прошу Правительство оперативно проработать следующее. Первое, введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Второе, приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Данные меры должны действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что если Правительство сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему путем массовой вакцинации уже в апреле, то с начала мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ. Многое будет зависеть от того, насколько успешной будет вакцинация граждан, особенно тех, кто задействован в малом и среднем бизнесе.

Ускорение использования цифровых решений позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. При этом масштабирование проекта ASHYQ – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. В качестве еще одного цифрового решения поручено проработать внедрение «тепловых карт», которые на основе данных мобильных операторов позволят выявлять большие скопления граждан на объектах бизнеса.

«Я поручал принять исчерпывающие меры по недопущению ввоза в страну мутировавших штаммов, в частности, строго требовать отрицательный результат ПЦР для въезда в страну. Однако, эти поручения не были исполнены. С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 г. доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3 %, сейчас она составляет 27 %! В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью», - высказал свое возмущение Президент.

В настоящее время общий рост заражений сопровождается увеличением числа пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев. Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64 % от требуемых стандартов.

«Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Первые признаки такой перегрузки мы уже ощущаем. Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей акимов. Нельзя допустить повторение летнего прецедента заимствования оборудования и лекарств из других стационаров», - отметил Глава государства.

С учетом доказанного наличия новых высококонтагиозных штаммов особо актуальным является вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты. И в первую очередь, самих медработников. В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты.

«Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае будет увольнение. Поручаю министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поинтересовался у акима Жамбылской области о сроках ввода в эксплуатацию завода по выпуску казахстанской вакцины и выразил намерение посетить предприятие.

«Линия розлива вакцины будет введена в августе-сентябре 2021 года. И с этого момента завод начнет производство вакцины», - ответил Бердибек Сапарбаев.

В заключение Президент призвал сограждан ответственно подойти к вопросу вакцинации, не верить домыслам и спекуляциям. Важно понять - от успеха массовой вакцинации зависит как здоровье, так и материальное благополучие всех казахстанцев.

В ходе совещания также выступили заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, председатель правления НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.