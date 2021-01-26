Касым-Жомарт Токаев: Я привьюсь казахстанской вакциной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что он планирует привиться казахстанской вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной. И если, конечно, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - заявил Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

«Люди должны понимать, что вакцинация - это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения», - добавил Президент.

Также Президент отметил, что кампания по вакцинации должна проводиться очень организованно.

«Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангыстауской и Туркестанской областях», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.