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    13:41, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Я привьюсь казахстанской вакциной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что он планирует привиться казахстанской вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной. И если, конечно, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - заявил Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

    «Люди должны понимать, что вакцинация - это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения», - добавил Президент.

    Также Президент отметил, что кампания по вакцинации должна проводиться очень организованно.

    «Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангыстауской и Туркестанской областях», - подчеркнул Глава государства.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Правительство РК
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