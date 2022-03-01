Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В переводе слово «Аманат» означает завет предков, наказ будущим поколениям. «Аманат» - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Я поддерживаю переименование партии в «Аманат», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного съезда партии.







