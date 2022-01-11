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    09:13, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступит с заявлением в Парламенте и представит кандидатуру нового Премьер-Министра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового Премьер-Министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

    Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар 24» в 11:15.

    Напомним, 5 января Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где сообщил, что Премьер-Министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята Главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности Премьер-Министра назначен Алихан Смаилов.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная ЧП-2022 Мажилис
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