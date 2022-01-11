Касым-Жомарт Токаев выступит с заявлением в Парламенте и представит кандидатуру нового Премьер-Министра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового Премьер-Министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар 24» в 11:15.

Напомним, 5 января Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где сообщил, что Премьер-Министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята Главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности Премьер-Министра назначен Алихан Смаилов.