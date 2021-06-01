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    18:22, 31 Май 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «Сегодня, ориентировочно после 19:00 по времени Нур-Султана, Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мероприятие, в котором принимают участие делегации из всех 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, проходит с 24 мая по 1 июня. Основная тема сессии «Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здравого, безопасного и честного мира», - сообщил в Facebook Берик Уали.

    Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте ВОЗ.


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