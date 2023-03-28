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Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 09:01
Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление Президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00 часов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.


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