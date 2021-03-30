Касым-Жомарт Токаев выступит модератором неформального онлайн-саммита ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит модератором неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится 31 марта в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Завтра, 31 марта, в 17:00 по времени Нур-Султана в онлайн-формате состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Заседание откроет и будет модерировать Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В саммите примут участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев», - сообщил в Facebook Берик Уали.

По его информации, в ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам Саммита ожидается принятие Декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу Совета.