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    10:38, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам форума «Digital Almaty 2021»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам форума «Digital Almaty 2021». Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    В данном мероприятии принимают участие главы правительств ЕАЭС, руководители Евразийской комиссии и Исполкома СНГ, а также эксперты и специалисты в сфере цифровизации.

    Президент Казахстана поделился своим видением перспектив цифровизации в постпандемическую эпоху.

    «Мы прекрасно понимаем – будущее за технологиями и инновациями», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал о развитии в Казахстане технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

    Кроме того, Глава государства обозначил ряд направлений, которые могли бы составить повестку дня цифрового сотрудничества стран ЕАЭС.



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