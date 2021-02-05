АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам форума «Digital Almaty 2021». Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

В данном мероприятии принимают участие главы правительств ЕАЭС, руководители Евразийской комиссии и Исполкома СНГ, а также эксперты и специалисты в сфере цифровизации.

Президент Казахстана поделился своим видением перспектив цифровизации в постпандемическую эпоху.

«Мы прекрасно понимаем – будущее за технологиями и инновациями», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал о развитии в Казахстане технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Кроме того, Глава государства обозначил ряд направлений, которые могли бы составить повестку дня цифрового сотрудничества стран ЕАЭС.