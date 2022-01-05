НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

Ситуация в стране крайне напряженная.

Отдельные лица, называющие себя «участниками протестов», несмотря на мои неоднократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране. Около половины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алматы.

В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины.

Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера.

Как Президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны.

Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь.

Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом.

Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ.

Хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствие.

Дорогие друзья!

Искренне желаю всем благополучия в этот непростой для нашего народа период.

Абсолютно уверен в том, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Мы едины!