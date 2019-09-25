Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня на Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - это Дорожная карта для лучшего будущего, где все в равных условиях извлекают пользу из социального, технологического и экономического прогресса.

По его словам, Казахстан разделяет международную обеспокоенность по поводу того, что международное сообщество не поспевает за достижениями Целей устойчивого развития.

По этой причине Глава государства подчеркнул, что нужно больше действовать в предстоящее десятилетие для того, чтобы достичь результатов.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.