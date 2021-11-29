+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ

29 Ноября 2021 17:52
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя участников Всемирной ассамблеи здравоохранения, Глава государства отметил критическую важность борьбы с пандемией COVID-19. Специальная сессия проводится лишь во второй раз в истории ВОЗ, и этот факт отражает значимость данной проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
110 кормящих женщин привились вакциной Comirnaty в Акмолинской области
Более 60 тысяч подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане Первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев Президент Казахстана встретился с Генеральным директором ВОЗ

– ВОЗ сыграла ведущую роль в этой беспрецедентной глобальной борьбе в поддержку общественного здравоохранения. Все государства-члены ВОЗ и их системы здравоохранения испытывали и продолжают испытывать серьезные потрясения. Поскольку новые и опасные штаммы коронавируса начинают быстро распространяться по всему миру, ожидается, что в ближайшие недели число случаев заболевания COVID-19 значительно возрастет. Новую угрозу представляет недавно выявленный южноафриканскими исследователями штамм «Омикрон», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что пандемия выявила множество недостатков в международном сотрудничестве. Социально-экономические последствия кризиса также требуют глубокого переосмысления социальной структуры на всех уровнях. Пандемия подтвердила необходимость нового глобального подхода, основанного на солидарности и более эффективной системе противодействия биологическим вызовам.

- В первую очередь нам необходимо устранить пробелы, которые сделали нас уязвимыми перед вирусом. Поэтому мы собрались на этой Специальной сессии с единственной целью – рассмотреть вопрос о разработке конвенции ВОЗ или международного документа по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее. Позвольте поблагодарить рабочую группу 74-го заседания Всемирной Ассамблеи здравоохранения за подготовительную работу и доклад. Казахстан одобряет предложения к конвенции ВОЗ, направленные на повышение готовности к пандемии и принятие ответных мер, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает ВОЗ и рассматривает эту организацию в качестве надежного партнера. Он высоко оценил личный вклад Генерального директора организации в борьбу мирового сообщества с коронавирусом.

– Нынешняя пандемия не является исключительно чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Многие согласятся с тем, что кризис выявил не только структурные недостатки внутри стран и национальных систем здравоохранения, но и серьезное системное неравенство на глобальном уровне. Именно поэтому Казахстан выступает за справедливое распределение вакцин в мире и активно способствует этому. Мы полностью поддерживаем стратегию ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 к середине 2022 года, – заявил Президент Казахстана.

Глава государства рассказал участникам ассамблеи о разработке вакцины QazVac и ее успешно модификации против нового штамма «Дельта». Казахстанская вакцина не только эффективно используется в нашей стране, но также получила одобрение в других странах Центральной Азии.

– На глобальном уровне, как и в любой деревне или городе, наше процветание и благополучие зависит от состояния нашего здоровья. А наше здоровье зависит от солидарности и скоординированного ответа на общие угрозы. Я настоятельно призываю все страны объединиться для достижения поставленных целей под эгидой Всемирной организации здравоохранения, – обратился к участникам ассамблеи Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #ВОЗ  
Поделиться:
Новости по теме
110 кормящих женщин привились вакциной Comirnaty в Акмолинской области
Более 60 тысяч подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
Первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев
Президент Казахстана встретился с Генеральным директором ВОЗ
Популярное
1 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
2 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
5 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
6 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Читайте также
Глава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии
Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив