Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя участников Всемирной ассамблеи здравоохранения, Глава государства отметил критическую важность борьбы с пандемией COVID-19. Специальная сессия проводится лишь во второй раз в истории ВОЗ, и этот факт отражает значимость данной проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

– ВОЗ сыграла ведущую роль в этой беспрецедентной глобальной борьбе в поддержку общественного здравоохранения. Все государства-члены ВОЗ и их системы здравоохранения испытывали и продолжают испытывать серьезные потрясения. Поскольку новые и опасные штаммы коронавируса начинают быстро распространяться по всему миру, ожидается, что в ближайшие недели число случаев заболевания COVID-19 значительно возрастет. Новую угрозу представляет недавно выявленный южноафриканскими исследователями штамм «Омикрон», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что пандемия выявила множество недостатков в международном сотрудничестве. Социально-экономические последствия кризиса также требуют глубокого переосмысления социальной структуры на всех уровнях. Пандемия подтвердила необходимость нового глобального подхода, основанного на солидарности и более эффективной системе противодействия биологическим вызовам.

- В первую очередь нам необходимо устранить пробелы, которые сделали нас уязвимыми перед вирусом. Поэтому мы собрались на этой Специальной сессии с единственной целью – рассмотреть вопрос о разработке конвенции ВОЗ или международного документа по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее. Позвольте поблагодарить рабочую группу 74-го заседания Всемирной Ассамблеи здравоохранения за подготовительную работу и доклад. Казахстан одобряет предложения к конвенции ВОЗ, направленные на повышение готовности к пандемии и принятие ответных мер, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает ВОЗ и рассматривает эту организацию в качестве надежного партнера. Он высоко оценил личный вклад Генерального директора организации в борьбу мирового сообщества с коронавирусом.

– Нынешняя пандемия не является исключительно чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Многие согласятся с тем, что кризис выявил не только структурные недостатки внутри стран и национальных систем здравоохранения, но и серьезное системное неравенство на глобальном уровне. Именно поэтому Казахстан выступает за справедливое распределение вакцин в мире и активно способствует этому. Мы полностью поддерживаем стратегию ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 к середине 2022 года, – заявил Президент Казахстана.

Глава государства рассказал участникам ассамблеи о разработке вакцины QazVac и ее успешно модификации против нового штамма «Дельта». Казахстанская вакцина не только эффективно используется в нашей стране, но также получила одобрение в других странах Центральной Азии.

– На глобальном уровне, как и в любой деревне или городе, наше процветание и благополучие зависит от состояния нашего здоровья. А наше здоровье зависит от солидарности и скоординированного ответа на общие угрозы. Я настоятельно призываю все страны объединиться для достижения поставленных целей под эгидой Всемирной организации здравоохранения, – обратился к участникам ассамблеи Касым-Жомарт Токаев.