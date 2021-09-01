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Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана

1 Сентября 2021 11:06
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Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совместного заседания палат Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил , что в Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

Выступление Касым-Жомарта Токаева транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.

Напомним, в столице проходит совместное заседание Палат Парламента.


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#Президент Казахстана   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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