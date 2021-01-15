Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

Напомним, в Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.

В день выборов Глава государства сообщал, что выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.







