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Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса
15 Января 2021 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».
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Напомним, в Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.
В день выборов Глава государства сообщал, что выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.
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