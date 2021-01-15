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Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса

15 Января 2021 10:16
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Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к новому составу Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, в Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.

В день выборов Глава государства сообщал, что выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.




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#Президент Казахстана   #Мажилис  
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